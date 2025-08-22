Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Sissi

Zidrou, Hamo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le manoir de la Grande Bérézina résonne des superbes vocalises de la cantatrice mais aussi des chamailleries de ses "trois plus belles fausses notes", Donovan, Solène et Lalou, et de Sissi, qui vit désormais avec eux. Entre l'arrivée de Nonno Aurelio l'imprésario, les étonnantes leçons de Monsieur Vogelpick et ces étranges hommes en costume qui enquêtent dans les parages, le voile sur le mystère de la mort du père des enfants sera-t-il levé ? Et, surtout, découvrira-t-on qui est réellement... Sissi ?

Par Zidrou, Hamo
Chez Le Lombard

|

Auteur

Zidrou, Hamo

Editeur

Le Lombard

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sissi par Zidrou, Hamo

Commenter ce livre

 

Sissi

Zidrou, Hamo

Paru le 22/08/2025

56 pages

Le Lombard

13,45 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808214841
9782808214841
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.