Le manoir de la Grande Bérézina résonne des superbes vocalises de la cantatrice mais aussi des chamailleries de ses "trois plus belles fausses notes", Donovan, Solène et Lalou, et de Sissi, qui vit désormais avec eux. Entre l'arrivée de Nonno Aurelio l'imprésario, les étonnantes leçons de Monsieur Vogelpick et ces étranges hommes en costume qui enquêtent dans les parages, le voile sur le mystère de la mort du père des enfants sera-t-il levé ? Et, surtout, découvrira-t-on qui est réellement... Sissi ?