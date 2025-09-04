Les reines du basket

Comment emporter un tournoi quand on ne sait même pas lacer ses baskets ? Résumé : Charlie et Océane, 12 ans, sont amies depuis toujours. Pendant les vacances d'été, un grand tournoi de basket mixte est organisé dans la ville. Océane (grande sportive qui joue en club) propose à Charlie (plus habituée du club d'échecs) de s'inscrire. Chacune de leur côté, Océane et Charlie décident de recruter d'autres joueurs et joueuses pour constituer leur équipe. Mais en pleines vacances, difficile de trouver des pros ! Elles se retrouvent bien vite avec une équipe de bras cassés qui ne connaît absolument rien au basket... Ce roman jeunesse captivant raconte une histoire d'amitié et de dépassement de soi avec humour, les jeunes lecteurs dès 9 ans suivront les efforts de cette équipe improbable pour apprendre les bases du basket et affronter leurs peurs.