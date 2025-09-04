Inscription
#Roman francophone

Sagesse

Paul Verlaine, Maurice Denis

ActuaLitté
Sagesse (1880) signe le retour de Paul Verlaine (1844-1896) sur la scène littéraire après plus de sept années d'absence, marquées par son incarcération et son élan nouveau vers le catholicisme. Dès 1889, Maurice Denis (1870-1943) entreprend d'illustrer le recueil. En 1911, celui-ci est publié à 250 exemplaires par l'éditeur et marchand d'art Ambroise Vollard. Bien qu'édité tardivement, il s'agit du premier livre illustré de Maurice Denis, concentrant les aspirations de l'art nabi et de la spiritualité fin-de-siècle. Pour sa réalisation, Denis travaille avec le graveur sur bois Jacques Beltrand pour élaborer des illustrations dans l'esprit des enluminures médiévales. Cet ouvrage présente le fac-similé de cette édition rare et recherchée des bibliophiles. Il est suivi d'une étude de Jean-Nicolas Illouz et Clémence Gaboriau, qui éclaire les étapes successives de la conception du livre, en reproduisant, pour la première fois, un ensemble inédit des travaux préparatoires, et qui expose la théorie du livre nabi telle qu'elle s'invente ici dans la rencontre de la lyrique mystique selon Verlaine et de l'art religieux selon Denis.

Par Paul Verlaine, Maurice Denis
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Paul Verlaine, Maurice Denis

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Poésie

Sagesse

Paul Verlaine, Maurice Denis

Paru le 04/09/2025

176 pages

Editions Gallimard

35,00 €

9782073122520
