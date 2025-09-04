Inscription
Conversations entre amis

Sally Rooney, Laetitia Devaux

ActuaLitté
"Nick n'a quasiment pas parlé, tandis que Melissa nous posait plein de questions. Elle nous faisait beaucoup rire aussi, mais à la manière dont on force quelqu'un à manger quelque chose dont il n'a pas envie". Frances et Bobbi, étudiantes à Dublin, sont amies depuis que leur histoire d'amour a pris fin. Un soir, lors d'une de leurs performances poétiques, elles font la rencontre de Melissa, autrice et photographe, d'une dizaine d'années leur aînée. Celle-ci les présente à Nick, son mari, acteur. L'alchimie est immédiate entre les quatre artistes. Peu à peu, au fil des soirées passées à refaire le monde, la joyeuse amitié se transforme en un maelström de désir et de sentiments amoureux qui ne laissera personne indemne.

Chez Editions Gallimard

Auteur

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Conversations entre amis

Paru le 04/09/2025

399 pages

9,00 €

