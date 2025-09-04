Conversations entre amis

"Nick n'a quasiment pas parlé, tandis que Melissa nous posait plein de questions. Elle nous faisait beaucoup rire aussi, mais à la manière dont on force quelqu'un à manger quelque chose dont il n'a pas envie". Frances et Bobbi, étudiantes à Dublin, sont amies depuis que leur histoire d'amour a pris fin. Un soir, lors d'une de leurs performances poétiques, elles font la rencontre de Melissa, autrice et photographe, d'une dizaine d'années leur aînée. Celle-ci les présente à Nick, son mari, acteur. L'alchimie est immédiate entre les quatre artistes. Peu à peu, au fil des soirées passées à refaire le monde, la joyeuse amitié se transforme en un maelström de désir et de sentiments amoureux qui ne laissera personne indemne.
Par
Sally Rooney, Laetitia Devaux Chez
Editions Gallimard
