Marie-Antoinette

Stefan Zweig, Alzir Hella

"L'impression que fait sur Marie-Antoinette cette première rencontre avec le peuple est très forte. De nature peu réfléchie, mais douée d'une vive réceptivité, elle ne comprend les événements que grâce à un contact personnel et direct, il faut qu'elle voie et sente. C'est seulement à la minute où s'élèvent vers elle les drapeaux, les cris, les acclamations, où montent dans sa direction les ondes bruissantes et brûlantes de la foule anonyme qu'elle pressent pour la première fois la grandeur et l'éclat du rang auquel l'a élevée le destin. Jusqu'à présent on l'a appelée à Versailles "Madame la Dauphine", mais ce n'était là qu'un titre parmi tant d'autres, un des échelons rigides de l'interminable échelle de la noblesse, un mot vide, une notion inanimée. A présent seulement, Marie-Antoinette saisit le sens ardent et la fière promesse de ces mots : "Héritière du trône de France.""

Par Stefan Zweig, Alzir Hella
Chez Editions Gallimard

Auteur

Stefan Zweig, Alzir Hella

Editeur

Editions Gallimard

Genre

XVIIIe siècle

Marie-Antoinette

Stefan Zweig trad. Alzir Hella

Paru le 04/09/2025

144 pages

Editions Gallimard

3,00 €

9782073100870
