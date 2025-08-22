"Des scientifiques ont démontré qu'en générant du stress chez des jeunes souris, leurs corps et leurs esprits se sont ensuite détraqués, et il y a peu de chance que ce soit car elles picolent trop souvent au pub". Quel est le point commun entre le rat-taupe, le bourdon et l'araignée money spider ? Ces espèces sont capables de se suicider pour protéger les leurs et garantir la transmission des gènes. Jessica Miller, une jeune londonienne, chercheuse en psychobiologie, se passionne pour le sujet et décide d'étudier les possibles correspondances avec le monde humain. Quand se mêlent son intellect de scientifique, des réminiscences de traumatismes familiaux et un chaos imposé par sa cadette adorée, Jessica s'interroge sur sa capacité au bonheur et à échapper aux schémas destructeurs de ses ascendants. Roman de déconstruction et reconstruction, En finir avec les jours noirs révèle une nouvelle plume ravageuse et indispensable, trempée dans un humour britannique acide et savoureux. Effie Black est une jeune autrice londonienne passionnée par les sciences. Passée par des études de biologie moléculaire, elle se consacre aujourd'hui à la fiction et revendique un regard littéraire queer et féminin. En finir avec les jours noirs est son premier livre.