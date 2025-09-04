Nul ennemi comme un frère (1975-1983)

Beyrouth, 13 avril 1975. Des militants palestiniens ouvrent le feu sur une église chrétienne. Quelques minutes plus tard, un bus subit les représailles sanglantes des phalangistes de Gemayel, inaugurant un déferlement de violence qui dépassera bientôt les frontières du Liban. Michel Nada part alors pour la France, où il espère rallier la droite à la cause chrétienne. Ses frères choisissent la voie du sang. Dans la banlieue sud de Beyrouth, Abdul Rasool al-Amine et le Mouvement des déshérités se préparent au pire pour faire entendre la voix de la minorité chiite. A l'ambassade de France, le diplomate Philippe Kellermann va, comme son pays, se retrouver pris au piège d'un pays où la guerre semble être devenue le seul moyen de communication...