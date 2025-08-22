Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Irina, un opéra russe

Anouar Benmalek

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre "J'ai tant de choses à te dire, ou plutôt, une seule, mais vaste comme la mer ; comme la mer, profonde et infinie... " Leningrad, 1978. Irina, soprano aux rêves de grandeur, aborde Walid, étudiant algérien parti sur les traces de Napoléon en Russie, devant l'entrée du musée de l'Ermitage. Elle sollicite son aide pour atteindre sans faire la queue la "petite salle italienne" , où se trouve un étrange tableau du Caravage. Puis elle disparaît. Il se prend alors d'une passion pour l'opéra russe en espérant retrouver la belle inconnue. Commence une longue histoire d'amour qui survivra à l'absence pendant quarante années de Walid, contraint de quitter le pays précipitamment, jusqu'à ce qu'il revienne à Saint-Pétersbourg en février 2022 dans le but de retrouver Irina. Poursuivant son exploration romanesque des tragédies du XXe siècle, Anouar Benmalek nous embarque, à travers le destin de Vladimir, le grand-père d'Irina, dans la sombre histoire de l'URSS au Kazakhstan dans les années 1930. Au sommet de son art, il use d'un imaginaire exceptionnel et d'une langue puissante pour écrire ces vies qui disent la splendeur et la misère de la grande Russie. Un texte ô combien d'actualité. . L'auteur Auteur de nombreux romans, dont Le Rapt , Ô Maria , Fils du Shéol et L'Amour au temps des scélérats , Grand Prix SGDL 2022 de fiction, traduit dans une dizaine de langues, le romancier franco-algérien Anouar Benmalek a été l'un des fondateurs du Comité algérien contre la torture. Enseignant-chercheur dans une université parisienne, parlant le russe, il a passé cinq ans dans l'ancienne URSS entre Kiev, Odessa, Moscou et Leningrad à préparer une thèse de doctorat en mathématiques. "Un art de visionnaire". Le Monde "Le Faulkner méditerranéen". L'Express

Par Anouar Benmalek
Chez Collas Emmanuelle

|

Auteur

Anouar Benmalek

Editeur

Collas Emmanuelle

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Irina, un opéra russe par Anouar Benmalek

Commenter ce livre

 

Irina, un opéra russe

Anouar Benmalek

Paru le 22/08/2025

469 pages

Collas Emmanuelle

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487817036
9782487817036
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.