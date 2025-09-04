Inscription
#Essais

Guide d'indemnisation des accidentés de la route

Yann Mottura

ActuaLitté
Qu'il s'agisse de simples dommages matériels ou de préjudices corporels plus graves, un accident de la circulation soulève toujours une question essentielle, celle de l'indemnisation. Mais entre les démarches à effectuer, les acteurs impliqués (assureurs, fonds de garantie, experts...) et les recours possibles, il est parfois difficile de s'y retrouver. Ce guide a été conçu pour vous accompagner pas à pas, en vous donnant les clés pour comprendre vos droits et faire valoir vos intérêts. L'auteur expose clairement les conditions ouvrant droit à indemnisation, les différents types de préjudices reconnus, les démarches à effectuer pour obtenir réparation et les recours amiables ou judiciaires en cas de blocage. Riche de conseils pratiques, d'exemples concrets et de modèles de documents, cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes confrontées aux conséquences d'un accident de la route, qu'elles soient victimes, proches, accompagnantes ou professionnelles. Un outil clair, fiable et accessible pour comprendre et mieux défendre vos droits !

Auteur

Editeur

Genre

Assurances

Guide d'indemnisation des accidentés de la route

Paru le 04/09/2025

163 pages

23,00 €

9791039710756
