Et toi, c'est quoi ta couleur ? Bracelet violet : un nouveau crush, pas encore déclaré ??? ? ??? ? Bracelet bleu : ça y est vous êtes en couple ??? ? ??? ? Bracelet rouge : il y a de l'orage dans l'air ??? ? ??? ? Bracelet noir : c'est fini ??? ? ??? ? Bracelet jaune : coeur à prendre ??? ? ??? ? Mes copines parlent tout le temps de garçons et de bracelets, mais moi j'ai pas le temps avec les cours de penser à ces trucs-là ! Et c'est encore pire quand on nous accuse de tricherie... Un des garçons de la classe, Paul-Taïki, m'a proposé de l'aider à mener l'enquête... Mais pourquoi moi ? Est-ce qu'il a un crush ? Et pourquoi ce garçon, Alessio, qui a une copine, vient me parler aussi ? Au secours !