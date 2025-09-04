Au Texas, en 2024, la seule option possible c'est : prendre une voiture, emporter des amis, et tenter l'impossible. 8 jours de retard. Je n'arrête pas de compter. Combien de jours depuis que Jack et moi avons rompu ? Combien de jours depuis qu'on a couché ensemble ? Et surtout, de combien de jours sont en retard mes règles ? Addie, ma meilleure amie, veut que je fasse un test de grossesse, pour " savoir mes options ". Mais moi je sais bien quelles sont mes options. Au Texas, en 2024, il n'y aucune option. Ou alors... Il faudrait suivre ce numéro gravé sur la porte des toilettes du centre anti-avortement. Mentir à mes parents. Emprunter une voiture. Faire confiance à ce mystérieux réseau d'entraide, les Jennifer. Changer d'Etat. Sans argent, sans savoir où je vais, juste Addie et moi, seules contre tous. Et choisir mon futur.