Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

8 jours de retard

Djohr, Melissa Kantor, Vanessa Barreau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au Texas, en 2024, la seule option possible c'est : prendre une voiture, emporter des amis, et tenter l'impossible. 8 jours de retard. Je n'arrête pas de compter. Combien de jours depuis que Jack et moi avons rompu ? Combien de jours depuis qu'on a couché ensemble ? Et surtout, de combien de jours sont en retard mes règles ? Addie, ma meilleure amie, veut que je fasse un test de grossesse, pour " savoir mes options ". Mais moi je sais bien quelles sont mes options. Au Texas, en 2024, il n'y aucune option. Ou alors... Il faudrait suivre ce numéro gravé sur la porte des toilettes du centre anti-avortement. Mentir à mes parents. Emprunter une voiture. Faire confiance à ce mystérieux réseau d'entraide, les Jennifer. Changer d'Etat. Sans argent, sans savoir où je vais, juste Addie et moi, seules contre tous. Et choisir mon futur.

Par Djohr, Melissa Kantor, Vanessa Barreau
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Djohr, Melissa Kantor, Vanessa Barreau

Editeur

Editions Auzou

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 8 jours de retard par Djohr, Melissa Kantor, Vanessa Barreau

Commenter ce livre

 

8 jours de retard

Djohr, Melissa Kantor trad. Vanessa Barreau

Paru le 18/09/2025

250 pages

Editions Auzou

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039549073
9791039549073
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.