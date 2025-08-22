We're Not Friends

Un enemies-to-lovers où tous les coups sont permis... . Caleb a toujours eu le goût des belles choses : voitures de collection, vêtements, hommes... Il est charismatique et il le sait. Le plus important pour lui, c'est la famille et les amis. Même à faire une trêve avec Hunter, son colocataire qu'il déteste, pour aider des proches à se réconcilier. Mais la trêve est de courte durée et la guerre froide est de nouveau au programme. Hunter est accro à l'adrénaline : moto, cascades, sports extrêmes. Frôler la mort tous les jours en pratiquant le rooftoping ? Aucun souci, il adore ça et veut même en faire son métier. Le plus dur, pour lui, c'est de supporter son insupportable colocataire Caleb. Tout les oppose, sauf une croyance : il faut toujours suivre ses rêves. Même au détriment de l'amour. Et si l'amour leur prouvait qu'ils ont tort ?