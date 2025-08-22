Ouvrir son coeur avec Bouddha

"Un guide extraordinairement clair et important sur l'ouverture du coeur par l'une des voix les plus respectées du bouddhisme contemporain". S'appuyant sur les enseignements bouddhistes et des figures inspirantes comme Martin Luther King, Christina Feldman nous guide à travers une pédagogie limpide et accessible. Dans cet ouvrage remarquable, elle explore avec clarté les brahma viharas - la compassion, la bienveillance, la joie et l'équanimité -, non comme de simples états de bien-être, mais comme un véritable chemin spirituel. A travers des pratiques concrètes - mantras, méditations, exercices de respiration -, elle montre comment accueillir ses parts d'ombre avec compassion. Un livre puissant qui rappelle que rien n'est étranger à l'expérience spirituelle, pas même nos émotions les plus difficiles. Colère, honte, tristesse : tout ce que nous redoutons devient, sous le regard de la compassion et de l'acceptation, un pas de plus vers la libération. Cofondatrice de la Gaia House, Christina Feldman est une enseignante de méditation bouddhiste reconnue internationalement, spécialisée dans la tradition vipassana. Elle est l'une des pionnières du bouddhisme occidental.