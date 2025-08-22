Rolex en 50 montres

Rolex, marque symbole de luxe, vaisseau amiral de la flotte des montres suisses, a produit un grand nombre de modèles remarquables. Ce livre (nouvelle édition) offre au collectionneur, à l'amateur ou au simple curieux un panorama des montres les plus marquantes de la marque. L'histoire de Rolex est complétée par des fiches techniques présentant les montres emblématiques à l'aide de descriptions précises et de cotations réalisées par un expert auprès d'une des plus prestigieuses salles des ventes européennes. Toutes ces montres évoquent les grands thèmes qui ont fait le succès de Rolex : la Submariner de sir Edmund Hillary, la Daytona de Paul Newman et bien d'autres modèles rares ou extraordinaires.