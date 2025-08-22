Inscription
Rolex en 50 montres

Constantin Pârvulesco

Rolex, marque symbole de luxe, vaisseau amiral de la flotte des montres suisses, a produit un grand nombre de modèles remarquables. Ce livre (nouvelle édition) offre au collectionneur, à l'amateur ou au simple curieux un panorama des montres les plus marquantes de la marque. L'histoire de Rolex est complétée par des fiches techniques présentant les montres emblématiques à l'aide de descriptions précises et de cotations réalisées par un expert auprès d'une des plus prestigieuses salles des ventes européennes. Toutes ces montres évoquent les grands thèmes qui ont fait le succès de Rolex : la Submariner de sir Edmund Hillary, la Daytona de Paul Newman et bien d'autres modèles rares ou extraordinaires.

Par Constantin Pârvulesco
Chez Sophia éditions

|

Auteur

Constantin Pârvulesco

Editeur

Sophia éditions

Genre

Bijouterie, horlogerie

Rolex en 50 montres

Constantin Pârvulesco

Paru le 22/08/2025

160 pages

Sophia éditions

39,90 €

9782385141189
