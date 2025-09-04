Arcane - Le journal de l'inventeur

Le journal des esprits brillants de Piltover ! A Piltover, le progrès n'attend personne. Que votre domaine soit la science, l'écriture, l'art, la poésie ou toute autre discipline, ce journal magnifiquement conçu est le compagnon idéal pour accueillir toutes vos pensées et aspirations. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il est doté d'un signet en ruban, d'une fermeture élastique et d'une touche de personnalisation chaotique. Ce journal est le cadeau parfait pour celles et ceux qui incarnent l'esprit de la Cité du Progrès.