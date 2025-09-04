Dragon & Caméléon Tome 2

Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre. Il va devoir surpasser Shinobu Miyama, l'imposteur qui a repris sa série et qui imite son style à la perfection. Pour cela, Hanagami accepte de participer à un " camp d'entraînement " très spécial, dans l'espoir de trouver de nouvelles " armes ". De jeunes talents, véritables " supernovae " du manga, l'y attendent. Ces diamants bruts vont s'affronter et viser les plus hauts sommets de leur art ! Découvrez le deuxième tome de ce manga de baston enflammée entre mangakas !