Dragon & Caméléon Tome 2

Ryo Ishiyama

Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre. Il va devoir surpasser Shinobu Miyama, l'imposteur qui a repris sa série et qui imite son style à la perfection. Pour cela, Hanagami accepte de participer à un " camp d'entraînement " très spécial, dans l'espoir de trouver de nouvelles " armes ". De jeunes talents, véritables " supernovae " du manga, l'y attendent. Ces diamants bruts vont s'affronter et viser les plus hauts sommets de leur art ! Découvrez le deuxième tome de ce manga de baston enflammée entre mangakas !

Par Ryo Ishiyama
Chez Mana books

Auteur

Ryo Ishiyama

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

Dragon & Caméléon Tome 2

Ryo Ishiyama

Paru le 04/09/2025

Mana books

7,95 €

Scannez le code barre 9791035507183
9791035507183
© Notice établie par ORB
