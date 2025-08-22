Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Solex

Sylvie Méneret, Franck Méneret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1904, tout commence ! Marcel Mennesson et Maurice Goudard sont encore étudiants, l'insouciance de la jeunesse leur permet de bâtir petit à petit un empire qui portera le nom de SOLEX. 1904, tout commence ! Marcel Mennesson et Maurice Goudard sont encore étudiants, l'insouciance de la jeunesse leur permet de bâtir petit à petit un empire qui portera le nom de SOLEX. Locomotion terrestre, maritime, aérienne, sur deux roues ou davantage, les produits Solex sont partout. La route des deux inventeurs croise celle de nombreuses personnes qui les épaulent sur les chemins de la réussite : famille, secrétaires, techniciens, collaborateurs, pilotes d'avion, constructeurs, publicistes, clients, etc. Souvent discret avec un radiateur sous une calandre, un carburateur sous un capot, un micromètre dans un atelier, Solex accompagne la vie de millions de personnes à travers le monde. Solex favorise les transports, le nettoyage des villes, l'agriculture, ou plus tristement les combats militaires, sans oublier la conquête du ciel et le contrôle de fabrications. La seconde moitié du XXe siècle voit l'arrivée d'un autre succès international, une silhouette noire intemporelle, un moyen de transport bon marché pour les ouvriers, les étudiants, puis les collectionneurs : le VéloSolex ! L'esprit reste le même, faire simple et fiable. Ce livre vous propose de traverser le XXe siècle, et plus encore, au rythme de Solex, en suivant les hommes et les femmes qui ont fait de cette aventure humaine une aventure industrielle.

Par Sylvie Méneret, Franck Méneret
Chez Sophia éditions

|

Auteur

Sylvie Méneret, Franck Méneret

Editeur

Sophia éditions

Genre

Marques et modèles automobiles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Solex par Sylvie Méneret, Franck Méneret

Commenter ce livre

 

Solex

Sylvie Méneret, Franck Méneret

Paru le 22/08/2025

224 pages

Sophia éditions

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385141004
9782385141004
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.