1904, tout commence ! Marcel Mennesson et Maurice Goudard sont encore étudiants, l'insouciance de la jeunesse leur permet de bâtir petit à petit un empire qui portera le nom de SOLEX. 1904, tout commence ! Marcel Mennesson et Maurice Goudard sont encore étudiants, l'insouciance de la jeunesse leur permet de bâtir petit à petit un empire qui portera le nom de SOLEX. Locomotion terrestre, maritime, aérienne, sur deux roues ou davantage, les produits Solex sont partout. La route des deux inventeurs croise celle de nombreuses personnes qui les épaulent sur les chemins de la réussite : famille, secrétaires, techniciens, collaborateurs, pilotes d'avion, constructeurs, publicistes, clients, etc. Souvent discret avec un radiateur sous une calandre, un carburateur sous un capot, un micromètre dans un atelier, Solex accompagne la vie de millions de personnes à travers le monde. Solex favorise les transports, le nettoyage des villes, l'agriculture, ou plus tristement les combats militaires, sans oublier la conquête du ciel et le contrôle de fabrications. La seconde moitié du XXe siècle voit l'arrivée d'un autre succès international, une silhouette noire intemporelle, un moyen de transport bon marché pour les ouvriers, les étudiants, puis les collectionneurs : le VéloSolex ! L'esprit reste le même, faire simple et fiable. Ce livre vous propose de traverser le XXe siècle, et plus encore, au rythme de Solex, en suivant les hommes et les femmes qui ont fait de cette aventure humaine une aventure industrielle.