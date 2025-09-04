Inscription
Géopolitique des frontières

Anne-Laure Amilhat Szary

ActuaLitté
Objets géographiques paradoxaux, les frontières quadrillent le monde depuis l'époque moderne et fondent la base des relations internationales, présupposant d'une part l'égalité de droit entre les territoires qu'elles délimitent et d'autre part une distribution exclusive de la souveraineté. Mais ce concept est désormais instable : dépassant les limites binaires du dedans/dehors de l'Etat, les frontières sont en effet devenues mobiles, comme autant de dispositifs complexes de tri des flux de la mondialisation. Si leur linéarité semble renforcée par la recrudescence de murs qui les ferment, ce n'est qu'un trompe-l'oeil car une grande partie des mécanismes frontaliers est invisible. A travers une approche géo-historique qui décentre le regard européen et permet une relecture tant économique que politique des frontières, ce livre propose une plongée originale dans les implicites de leur construction. Désormais disloquées, fonctionnant en prenant appui sur des lieux hétéroclites, les frontières contemporaines évoluent d'une manière qui transforme en profondeur notre rapport à l'identité. Au fil des pages, on comprend comment ré-ouvrir les possibles politiques à partir de ces lignes qui semblent pourtant enfermer nos imaginaires.

Par Anne-Laure Amilhat Szary
Chez Editions Le Cavalier Bleu

|

Auteur

Anne-Laure Amilhat Szary

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Géopolitique

Géopolitique des frontières

Anne-Laure Amilhat Szary

Paru le 04/09/2025

243 pages

Editions Le Cavalier Bleu

13,00 €

ActuaLitté
9791031807898
