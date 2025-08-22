Inscription
#Essais

Organiseur mensuel Le Calendrier pour profiter de sa retraite

Editions 365

ActuaLitté
Organisez votre vie de retraité avec cet organiseur mensuel millésimé de janvier à décembre 2026. Pour chaque mois, retrouvez une grande double-page avec de grandes cases pour noter toutes les informations nécessaires et vos rendez-vous ainsi qu'un conseil et une recette. En bonus : calendrier des anniversaires, contacts santé, calendrier des activités, fruits et légumes de saison, emploi du temps des petits-enfants... Fournis avec 8 aimants ultra-solides pour accrocher au frigo, 1 pince pour maintenir les pages, un crayon inclus, 2 pages de stickers et une pochette pour ranger coupons, tickets, factures... Millésimé de janvier à décembre 2026

Par Editions 365
Chez Editions 365

|

Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

Organiseur mensuel Le Calendrier pour profiter de sa retraite

Editions 365

Paru le 22/08/2025

32 pages

Editions 365

13,99 €

