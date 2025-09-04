Inscription
#Essais

Idées reçues sur le travail

Marie-Anne Dujarier

ActuaLitté
Le travail organise nos existences, influe sur notre santé, trame nos échanges quotidiens et fait l'objet de politiques. S'il ne laisse personne indifférent, c'est que ce mot polysémique charrie de multiples enjeux et valeurs. Or les idées reçues sur le travail en France sont légion : il se limiterait à l'emploi, il coûterait trop cher, son Code serait trop complexe, les jeunes ne l'aimeraient plus, les robots remplaceraient les humains, on peinerait à recruter, le salariat serait d'un autre temps, tandis qu'on pourrait trouver le bonheur dans les start-up... 37 chercheur·es - sociologues, économistes, historiens, psychologues, ergonomes, linguiste et médecin - auscultent de près ces idées reçues concernant l'emploi, l'activité et son organisation pour démêler le vrai du faux et nous permettre de penser le travail autrement.

Par Marie-Anne Dujarier
Chez Editions Le Cavalier Bleu

|

Auteur

Marie-Anne Dujarier

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Sociologie du travail

Idées reçues sur le travail

Marie-Anne Dujarier

Paru le 04/09/2025

280 pages

Editions Le Cavalier Bleu

14,00 €

ActuaLitté
