#Beaux livres

Jardiner sans jardin

Louise Browaeys

ActuaLitté
Vivre en ville ne signifie pas renoncer à la nature. Entre béton et verdure, l'harmonie se cultive en soi comme autour de soi. On peut avoir un balcon verdoyant en ville. On peut réussir à attraper les lumières et le vivant dans les rues qui nous semblent bien grises, dans les interstices des trottoirs et des parcs qui fleurissent nos villes. Et l'on peut faire germer des graines dans sa cuisine, et des possibles dans son coeur timide. Dans ce journal de bord... On parle de choses pratiques, du nom des plantes qui poussent en ville, du calendrier lunaire qui pourrait bien nous aider à trouver le sommeil, de tisane de tilleul ou d'ortie à se concocter soi-même. On évoque nos émotions, la tristesse de ne pas avoir de jardin, la déception de nos échecs au balcon, la joie de découvrir une nouvelle plante dans un jardin public. On s'inspire de la philosophie et de la poésie, en prenant la résolution de voir la ville en vert, en lisant quelques citations disséminées à la volée, comme des graines d'épinard et de bleuet dans un grand jardin potager.

Par Louise Browaeys
Chez Editions Tana

|

Auteur

Louise Browaeys

Editeur

Editions Tana

Genre

Plantes d'intérieur, balcons

Jardiner sans jardin

Louise Browaeys

Paru le 04/09/2025

224 pages

Editions Tana

17,90 €

ActuaLitté
