Comment se former avec Vygotski ?

Les recherches en éducation et en formation rencontrent de nombreux problèmes liés à l'usage de la méthode d'analyse en éléments qui décompose "des touts psychiques complexes en éléments" . Pour les résoudre, il faut utiliser la méthode d'analyse en unités qui "décompose un tout complexe en unités de base" . Cet essai considère que les problèmes mondiaux que posent aujourd'hui l'éducation des élèves et la formation des enseignants ne peuvent être correctement traités que dans le cadre d'une nouvelle discipline, la pédologie éducative, et d'une nouvelle méthode, la méthode pédologique. Leur tâche est d'analyser, en suivant le cours de l'apprentissage scolaire : - le développement de la conscience de l'élève et de sa personnalité par l'acquisition des connaissances disciplinaires - le développement professionnel de l'enseignant par la prise de conscience et la maîtrise des processus auxquels il se conforme lorsqu'il met en oeuvre l'activité d'apprentissage.