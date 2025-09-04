Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Comment se former avec Vygotski ?

Léon Miffre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les recherches en éducation et en formation rencontrent de nombreux problèmes liés à l'usage de la méthode d'analyse en éléments qui décompose "des touts psychiques complexes en éléments" . Pour les résoudre, il faut utiliser la méthode d'analyse en unités qui "décompose un tout complexe en unités de base" . Cet essai considère que les problèmes mondiaux que posent aujourd'hui l'éducation des élèves et la formation des enseignants ne peuvent être correctement traités que dans le cadre d'une nouvelle discipline, la pédologie éducative, et d'une nouvelle méthode, la méthode pédologique. Leur tâche est d'analyser, en suivant le cours de l'apprentissage scolaire : - le développement de la conscience de l'élève et de sa personnalité par l'acquisition des connaissances disciplinaires - le développement professionnel de l'enseignant par la prise de conscience et la maîtrise des processus auxquels il se conforme lorsqu'il met en oeuvre l'activité d'apprentissage.

Par Léon Miffre
Chez Presses Universitaires de Bordeaux

|

Auteur

Léon Miffre

Editeur

Presses Universitaires de Bordeaux

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment se former avec Vygotski ? par Léon Miffre

Commenter ce livre

 

Comment se former avec Vygotski ?

Léon Miffre

Paru le 04/09/2025

424 pages

Presses Universitaires de Bordeaux

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030010541
9791030010541
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.