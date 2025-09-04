Toute publication dépend de la coordination harmonieuse de la chaîne éditoriale dans laquelle l'éditeur joue le rôle essentiel de chef d'orchestre. Dans Pratiques de l'éditeur, Françoise Mathay, éditrice indépendante spécialisée dans le secteur du livre illustré et intervenante dans le master professionnel "? Création éditoriale multisupport ? " de Sorbonne Université, offre une réflexion approfondie et éclairante sur le travail éditorial. Son objectif est de montrer que la réussite de toute publication dépend de la coordination harmonieuse de l'ensemble de la chaîne éditoriale dans laquelle - leitmotiv de l'ouvrage - l'éditeur joue le rôle essentiel de chef d'orchestre. Avec un souci pédagogique, chaque chapitre aborde une compétence ou un thème précis, déclinant fondamentaux et théorie : la chaîne et les acteurs du livre, le b. a. -ba de la propriété intellectuelle, l'anatomie du livre, le rétroplanning, le chemin de fer, la gestion de l'iconographie, la coédition ou encore les différentes étapes de validation avant le BAT. S'y ajoutent des éclaircissements sur les méthodes organisationnelles, la gestion des priorités, le brief des interlocuteurs ou bien la capacité d'anticiper. Le volet théorique est systématiquement complété par une mise en situation pratique avec des exemples concrets ou des exercices. Les rubriques intitulées "? Bon à savoir ? ", "? A copier ? ! ? " ou "? Mémo ? ", proposent un repérage facile pour identifier les notions essentielles à retenir. Deux dépliants, exposant la chaîne éditoriale d'un livre illustré, accompagnent cet ouvrage qui s'adresse à toute personne désireuse de (mieux) comprendre les rouages de l'édition : étudiants, stagiaires et apprentis, éditeurs juniors ou confirmés, directeurs éditoriaux, chefs de projets, chargés de communication, concepteurs-rédacteurs... Titulaire d'un DEA en Lettres modernes, Françoise Mathay intègre le master 2 professionnel en métiers du livre à Paris-Sorbonne en 2008. Après une dizaine d'années passées dans ces grandes maisons parisiennes (Hachette, Marabout, Larousse...), elle est éditrice indépendante depuis 2019. Cette activité lui permet de varier les thématiques (art de vivre, beaux-arts, santé & bien-être, éducation...) et les types de publications (beaux livres, hors-séries en presse spécialisée, guides pratiques et manuels scolaires). Par ailleurs, elle intervient depuis 2015 dans le master professionnel "? Création éditoriale multisupport ? " de Sorbonne Université.