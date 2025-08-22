Inscription
#Roman francophone

L'île

Jean-Pierre Pisetta, Libero Bigiaretti

ActuaLitté
L'amour semble ne choisir ni son heure, ni son lieu pour se faire jour. Poursuivi par les élancements du souvenir et du remords, Edoardo confie ainsi à son meilleur ami comment, alors qu'il avait à lutter pour sa vie au coeur d'une île en proie à un violent soulèvement, la passion, inattendue et sauvage, avait surgi dans sa vie. Mais est-on jamais prêt à l'accepter quand elle se présente ? En deux textes d'une concision impressionnante, le grand auteur italien nous confronte à la belle douleur d'aimer, parfois si peu en accord avec ce que le monde réel réclame.

Par Jean-Pierre Pisetta, Libero Bigiaretti
Chez L'arbre vengeur

|

Auteur

Jean-Pierre Pisetta, Libero Bigiaretti

Editeur

L'arbre vengeur

Genre

Littérature Italienne

L'île

Libero Bigiaretti trad. Jean-Pierre Pisetta

Paru le 22/08/2025

62 pages

L'arbre vengeur

10,00 €

9782379414305
© Notice établie par ORB
