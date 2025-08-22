L'amour semble ne choisir ni son heure, ni son lieu pour se faire jour. Poursuivi par les élancements du souvenir et du remords, Edoardo confie ainsi à son meilleur ami comment, alors qu'il avait à lutter pour sa vie au coeur d'une île en proie à un violent soulèvement, la passion, inattendue et sauvage, avait surgi dans sa vie. Mais est-on jamais prêt à l'accepter quand elle se présente ? En deux textes d'une concision impressionnante, le grand auteur italien nous confronte à la belle douleur d'aimer, parfois si peu en accord avec ce que le monde réel réclame.