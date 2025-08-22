Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Brefs tressaillements dans la horde

Jean-Pierre Cescosse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature". Pourquoi pas ? C'était une fable comme une autre. Pas la plus nuisible, ni la moins noble. Bien sûr, il prêchait pour sa paroisse. Mais il n'était pas loin d'y croire vraiment. La seule religion de Victor Allier, qui a atteint le zénith de sa carrière d'éditeur, reste, en dépit de tout, cette littérature dont il défend la grandeur et la beauté au risque d'en fatiguer son entourage. Et si le doute l'étreint souvent, égaré dans cette société absurde dont la logique semble lui échapper, il n'en démord pas. En tissant les fines attaches qui relient entre eux quelques moments de vie dispersés d'un personnage en quête de hauteur, au coeur de cette horde du microcosme éditorial observée avec ironie, Jean-Pierre Cescosse s'est fait le chroniqueur élégant et parfois impitoyable d'une époque inquiète.

Par Jean-Pierre Cescosse
Chez L'arbre vengeur

|

Auteur

Jean-Pierre Cescosse

Editeur

L'arbre vengeur

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Brefs tressaillements dans la horde par Jean-Pierre Cescosse

Commenter ce livre

 

Brefs tressaillements dans la horde

Jean-Pierre Cescosse

Paru le 22/08/2025

220 pages

L'arbre vengeur

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379414299
9782379414299
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.