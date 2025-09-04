Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le peuple français

Gérard Noiriel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"J'ai écrit cet essai pour tenter de mieux comprendre les profonds bouleversements auxquels est confronté aujourd'hui le peuple français". Les sujets qui occupent l'espace public ont une histoire. Cette histoire n'a pas grand-chose à voir avec la vision apocalyptique et obscurantiste qu'en donnent aujourd'hui les polémistes. Gérard Noiriel, en s'appuyant sur ses travaux scientifiques, montre pourquoi on ne peut pas opposer la souveraineté du peuple à l'Etat de droit, pourquoi l'immigration a été une chance pour la France, pourquoi nous vivons aujourd'hui dans une société pacifiée. Il explique comment les femmes sont devenues des citoyennes, comment s'est posée depuis un siècle la question de la laïcité, comment le terme de "wokisme" s'est imposé récemment dans le vocabulaire des conservateurs. Contre les discours que tiennent chaque jour les populistes réactionnaires, il éclaire les vraies raisons de la colère populaire. Au fil de cette démonstration, c'est un nouveau portrait du peuple français qui s'esquisse.

Par Gérard Noiriel
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Gérard Noiriel

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le peuple français par Gérard Noiriel

Commenter ce livre

 

Le peuple français

Gérard Noiriel

Paru le 04/09/2025

300 pages

Editions Tallandier

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021065741
9791021065741
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.