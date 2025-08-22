Inscription
#Essais

Plastique, on arrête tout et on réfléchit !

Capucine Dupuy

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les géants de la pétrochimie annoncent l'avènement de la "chimie de l'espoir" : le plastique. Il offrirait une vie meilleure. Aujourd'hui, l'image d'un matériau magique, neutre et inaltérable ainsi que le mythe du recyclage persistent obstinément. Ainsi, le plastique s'invite-t-il toujours plus dans nos quotidiens, à l'échelle industrielle et jusqu'au creux de notre intimité. Or il se compose d'additifs dont un quart sont toxiques, ne cesse de se fragmenter en micro et nanoparticules - s'infiltrant dans l'air, l'eau, le sol et nos corps - et accélère le dérèglement climatique - puisqu'il repose sur l'extraction et la transformation d'énergies fossiles. Alors que sa production annuelle pourrait atteindre un milliard de tonnes d'ici 2050, cette bombe à retardement ébranle déjà les écosystèmes, le climat et notre santé. Pour ralentir cette croissance effrénée, des voies d'action individuelles et collectives existent. Elles sont mises en lumière ici par Capucine Dupuy.

Par Capucine Dupuy
Chez Rue de l'échiquier

Auteur

Capucine Dupuy

Editeur

Rue de l'échiquier

Genre

Penser l'écologie

Plastique, on arrête tout et on réfléchit !

Capucine Dupuy

Paru le 22/08/2025

144 pages

Rue de l'échiquier

13,90 €

9782374255217
