Crime à l'imparfait

Louis-Philippe Roubat

Réalité ou fiction ? Qui détient la vérité ? Un fait divers bouleverse la France : la disparition de Christèle Sorel, policière respectée et mère de famille, dans une petite ville de province. Très vite, les soupçons se portent sur son mari, dont les incohérences et les silences alimentent la suspicion. Les médias s'emparent de l'affaire, l'opinion publique se divise, la chronique judiciaire s'enflamme. Pourtant, l'enquête piétine. Les indices sont rares, les expertises incertaines et aucun aveu ne vient éclairer le mystère. La machine judiciaire se grippe, tandis que les apparences continuent de tromper policiers, magistrats et voisins. C'est alors qu'émerge la piste oubliée. Une hypothèse que personne n'avait envisagée, qui ouvre une autre lecture du drame : et si cette piste permettait enfin de comprendre ce qui s'est réellement passé ? Et si elle offrait aux enquêteurs une nouvelle clé pour résoudre l'affaire, sans aveux, sans artifices, sans bruit ? Et si le lieu où repose la victime avait conditionné le passage à l'acte ? Alors... fini le mystère entretenu par le mis en cause. Haletant, réaliste et inspiré de faits divers contemporains, Crime à l'imparfait : La piste oubliée plonge le lecteur dans la tension d'une enquête où chaque certitude se fissure. Chapitre après chapitre, le roman conduit à un final explosif, laissant enquêteurs et lecteurs sans voix devant la révélation. Ancienne figure du grand banditisme devenue conférencier en criminologie active et intervenant dans les écoles de police, Louis-Philippe Roubat offre ici un polar d'une authenticité troublante. Son expérience unique des mécanismes criminels confère à cette fiction une crédibilité rare, où la frontière entre fiction et réalité semble vaciller, maintenant le suspense jusqu'à la dernière page.

Par Louis-Philippe Roubat
Chez LPR Edition

Auteur

Louis-Philippe Roubat

Editeur

LPR Edition

Genre

Thrillers

Crime à l'imparfait

Louis-Philippe Roubat

Paru le 04/09/2025

250 pages

LPR Edition

18,00 €

9782959196096
