Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Pièces d'eau

Perrine Le Querrec

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Saisir ses mouvements, ses états multiples, ses frémissements. Tour à tour liquide ou solide, "bénite ou maudite, profonde ou stagnante ", l'eau que nous décrit Perrine Le Querrec n'en finit pas de nous troubler. Car l'eau charrie nos rêves et nos cauchemars. Qu'elle porte en elle les corps mythologiques des sirènes ou ceux, bien réels, des pêcheuses en apnée, qu'elle se love au fond des puits ou qu'elle se déploie en courants, vagues et ressac, elle est tout à la fois source de vie et tombeau à ciel ouvert. Des canaux de Venise aux peintures d'Hokusai, des rives de la Méditerranée à l'île d'Alcatraz, de Virginia Woolf aux Algériens noyés dans la Seine, l'autrice esquisse une géopoétique de l'eau, retraçant l'histoire tumultueuse de cet élément essentiel à nos vies. Plongez à corps perdu dans ce livre : le courant des mots vous emportera loin.

Par Perrine Le Querrec
Chez Editions Bruno Doucey

|

Auteur

Perrine Le Querrec

Editeur

Editions Bruno Doucey

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pièces d'eau par Perrine Le Querrec

Commenter ce livre

 

Pièces d'eau

Perrine Le Querrec

Paru le 22/08/2025

96 pages

Editions Bruno Doucey

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362295324
9782362295324
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.