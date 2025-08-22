Pièces d'eau

Saisir ses mouvements, ses états multiples, ses frémissements. Tour à tour liquide ou solide, "bénite ou maudite, profonde ou stagnante ", l'eau que nous décrit Perrine Le Querrec n'en finit pas de nous troubler. Car l'eau charrie nos rêves et nos cauchemars. Qu'elle porte en elle les corps mythologiques des sirènes ou ceux, bien réels, des pêcheuses en apnée, qu'elle se love au fond des puits ou qu'elle se déploie en courants, vagues et ressac, elle est tout à la fois source de vie et tombeau à ciel ouvert. Des canaux de Venise aux peintures d'Hokusai, des rives de la Méditerranée à l'île d'Alcatraz, de Virginia Woolf aux Algériens noyés dans la Seine, l'autrice esquisse une géopoétique de l'eau, retraçant l'histoire tumultueuse de cet élément essentiel à nos vies. Plongez à corps perdu dans ce livre : le courant des mots vous emportera loin.