Mémento 100% visuel Le semestre 3 en 145 cartes mentales IFSI

Anne-Laure Kieffer

Un outil efficace pour préparer ses évaluations de fin de semestre 3. 145 cartes mentales en couleurs sur toutes les unités d'enseignement du semestre 3 (2e année) : - UE 1. 2 Santé publique et économie de la santé ; - UE 2. 5 Processus inflammatoires et infectieux ; - UE 2. 8 Processus obstructifs ; - UE 2. 11 Pharmacologie et thérapeutiques ; - UE 3. 2 Projets de soins infirmiers ; - UE 3. 3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnelle ; - UE 4. 2 Soins relationnels ; - UE 4. 6 Soins éducatifs et préventifs ; - UE 5. 3 Communication et conduite de projet ; - UE 6. 2 Anglais.

Chez Vuibert

Synthèse, révision

Paru le 22/08/2025

176 pages

14,90 €

Scannez le code barre 9782311666755
9782311666755
