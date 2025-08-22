Inscription
Sirh

Gérard Piétrement, Françoise Bragard

Un ouvrage rédigé par des experts des systèmes d'information RH, fortement actualisé sur les SIRH Ce livre permet de mesurer les enjeux, les apports et les bonnes pratiques des systèmes d'information pour les RH. Particulièrement complet et à jour, il traite les différentes dimensions du SIRH (technologiques, métiers, réglementaires) et ses évolutions récentes : le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) appliqué aux données des collaborateurs et des candidats, la datavisualisation, qui consiste à structurer visuellement des données pour les exploiter facilement, les chatbots, etc. La nouvelle édition propose des développements sur l'intelligence artificielle générative et son application dans le domaine du recrutement ou de la gestion des talents. Elle met également l'accent sur la gestion de la paie. Le livre s'adresse aux responsables SIRH, managers et collaborateurs des DRH, informaticiens, acteurs du marché des solutions de gestion. Il intéressera également les consultants, les étudiants et les chercheurs.

Chez Vuibert

Vuibert

Gestion des ressources humaine

Paru le 22/08/2025

512 pages

Vuibert

39,90 €

9782311413533
