Histoire et Hagiographie au XIIe siècle

Si le personnage de saint Martin a suscité une vaste production hagiographique, les textes tourangeaux du XIIe siècle sont restés sous le boisseau . Entachés d'erreurs chronologiques ou de "superstitions moyenâgeuses" , ces récits oubliés n'ont guère suscité l'intérêt des historiens de l'époque positiviste. Il est vrai que des miracles, où un évêque tourmenté par un lupus fessier se soignait en appliquant sur ses plaies deux poulets plumés et éviscérés, pouvaient laisser songeur. Il était en outre nécessaire de restituer à chaque communauté (la collégiale de Saint- Martin et l'abbaye de Marmoutier) l'honneur de ses propres créations. Volontairement rassemblés par la collégiale martinienne, la Translation du corps de Martin en Bourgogne à la suite des raids normands, le Recueil de miracles survenus à son retour et la Vie des Sept Dormants, "cousins" du saint, forment pourtant un ensemble très représentatif de la production narrative du milieu canonial. Ainsi exhumés, ils permettront à chacun d'appréhender les mentalités religieuses et les formes de dévotion qui animaient les Tourangeaux au XIIe siècle. Cette fresque colorée révèle non seulement leur goût pour un certain folklore religieux épris de merveilleux, mais également les intérêts bien compris des communautés religieuses, l'émergence des bourgeois dans le champ politique et les aspirations de l'aristocratie en matière de salut, de mémoire généalogique et de parenté. C'est ainsi toute une société urbaine qui surgit en pleine lumière et l'identité d'un pays, la Touraine, qui prend forme autour de son saint patron, le grand Martin, "l'égal des apôtres" !