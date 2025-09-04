En 2077, une partie de l'espèce humaine habite sur Mars, tandis que l'autre continue de vivre, de façon de plus en plus précaire, sur la planète Terre. Un père et sa fille, séparés par plus de 225 millions de kilomètres, tentent de maintenir une relation à très très très longue distance. A travers La Distance, l'auteur s'intéresse à celle qui s'est instaurée entre un père et sa fille, la transformant en la métaphore d'un conflit entre les générations, qui, compte tenu de la crise climatique actuelle, pourrait se traduire par une crise existentielle. Il aborde l'idée selon laquelle l'humanité a atteint un point de son histoire où il est difficile d'espérer que les prochaines générations vivent mieux que les précédentes. Depuis des siècles, les organisations sociales et politiques se sont pourtant fondées sur cette aspiration. Questionnant l'ampleur du clivage entre les générations dans le cadre d'un scénario dystopique, de plus en plus réaliste, de lutte pour les ressources et de catastrophe écologique, l'auteur essaye de comprendre dans quelle mesure les jeunes d'aujourd'hui et de demain pourraient percevoir le monde (ou les mondes) de manière différente de la nôtre et de celle de nos ancêtres au point de créer une incompréhension mutuelle.