Le jeu de l'amour et du hasard

Silvia et Dorante doivent se rencontrer et, s'ils se plaisent, s'épouser. Mais Silvia se méfie de ce mari que son père lui destine. Pour l'observer discrètement, elle se déguise en servante : sa femme de chambre, Lisette, prendra sa place. Ce qu'elle ignore, c'est que Dorante a lui-même échangé ses habits avec Arlequin, son laquais. Pendant que les domestiques se font maladroitement la cour, les deux nobles tombent irrésistiblement amoureux l'un de l'autre, en dépit des convenances sociales qui séparent les personnes de haut rang de leurs serviteurs... A travers ce jeu de masques comique, Marivaux met en scène la naissance de l'amour, défiant le "hasard" de la naissance et du rang.