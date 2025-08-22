Inscription
Le jeu de l'amour et du hasard

Astrid Chauvineau, Pierre Marivaux

Silvia et Dorante doivent se rencontrer et, s'ils se plaisent, s'épouser. Mais Silvia se méfie de ce mari que son père lui destine. Pour l'observer discrètement, elle se déguise en servante : sa femme de chambre, Lisette, prendra sa place. Ce qu'elle ignore, c'est que Dorante a lui-même échangé ses habits avec Arlequin, son laquais. Pendant que les domestiques se font maladroitement la cour, les deux nobles tombent irrésistiblement amoureux l'un de l'autre, en dépit des convenances sociales qui séparent les personnes de haut rang de leurs serviteurs... A travers ce jeu de masques comique, Marivaux met en scène la naissance de l'amour, défiant le "hasard" de la naissance et du rang.

Par Astrid Chauvineau, Pierre Marivaux
Chez Magnard

|

Auteur

Astrid Chauvineau, Pierre Marivaux

Editeur

Magnard

Genre

Lycée

Le jeu de l'amour et du hasard

Pierre Marivaux

Paru le 22/08/2025

176 pages

Magnard

3,40 €

9782210784376
© Notice établie par ORB
