Voir loin, agir proche

A l'instar du duc de Saint-Simon, Christian Sautter poursuit une réflexion sur l'histoire du premier quart de siècle. A partir de 2001 Christian Sautter, accompagné par la suite par son épouse Catherine Cadou, a adressé à ses amis (environ 500) une lettre hebdomadaire liée souvent à l'actualité et aussi à leurs activités et rencontres. L'ensemble de ces lettres constitue un témoignage précieux sur l'état de la France, de l'Europe et du monde (en particulier du Japon dont Christian et Catherine sont des amoureux et des spécialistes) au début du 21e siècle. Les premières 1000 lettres ont été publiées en 2023 en un ouvrage de près de 1000 pages. Les cent lettres suivantes (2023 et 2024) font l'objet de ce nouveau livre. Ce témoignage, présenté avec rigueur et modestie, complété par un index, apporte des analyses pénétrantes, originales et nuancées des événements économiques, politiques et culturels de ces deux dernières années particulièrement chaotiques.