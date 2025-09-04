L’entretien infirmier au long cours en psychiatrie

Le suivi de patients dont les troubles s'inscrivent dans la durée repose sur des entretiens réguliers, au long cours, en vue de favoriser le rétablissement. Ce livre présente leurs caractéristiques et modalités, en s'appuyant sur des situations cliniques Après L'entretien d'accueil infirmier en psychiatrie, qui posait les bases tech­niques et cliniques du premier temps du soin, ce livre explore l'entretien au long cours dans le cadre du suivi de sujets dont les troubles se manifestent dans la durée. En partant de la métaphore du voyage, il s'agit de montrer qu'il n'est guère possible d'accompagner les patients-voyageurs en souffrance sans guides, ni repères. L'auteur développe son approche du suivi en soulignant l'objectif de rencontres régu­lières entre un soignant et un patient. Cette relation thérapeutique continue vise à fa­voriser le rétablissement ou la stabilité du patient, l'amélioration de sa qualité de vie. Les parcours cliniques tirés de l'expé­rience de l'auteur et de la littérature dédiée au soin permettent d'illustrer toute la com­plexité de l'entretien infirmier. En effet, rien n'est plus difficile que de s'ouvrir à l'autre, à sa vérité, à sa façon de percevoir le monde. Il faut donc se préparer, s'entraî­ner à cette forme d'écoute active. La chro­nicité en psychiatrie est aussi interrogée, tant le suivi au long cours renvoie à la stig­matisation de patients vus comme toujours en attente de rechute. Puis les divers élé­ments du cadre de l'entretien sont détail­lés : contexte, durée, rythme, lieu, objectifs à sans cesse réexaminer avec le sujet, etc. Les techniques en vue de favoriser l'auto­nomie du sujet sont également abordées. Enfin, l'infirmière référente est mise en avant et, à travers elle, l'importance d'une continuité de présence en vue de créer du lien avec le patient, dans un ajustement permanent à ses besoins. Ce livre ne fournit pas des itinéraires tout tracés, mais plutôt des chemins possibles autour de la singularité de toute situation de soins. L'entretien au long cours néces­site de trouver un équilibre dynamique qui soutient la relation thérapeutique sans l'enfermer.