#Roman francophone

Récits de création du monde entier

Myriam Dufour

ActuaLitté
Une anthologie inédite des grands récits de création. Une édition enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. L'anthologie : Comment la Terre est-elle apparue ? Qui a créé l'être humain, et pourquoi ? Qu'est-ce qui explique la naissance des fleurs ou des fourmis ? Le monde peut-il être détruit ? Chaque culture a apporté ses propres réponses à ces questions, en recourant aux mythes et aux symboles. Ce recueil rassemble près de quarante récits de création et des origines, où la terre naît d'une coquille d'oeuf ou d'une parole, où l'humanité doit sa survie à une arche ou à des animaux volant un plant de maïs. Richement illustrée par Charlotte Shama, cette anthologie présente aussi bien les grands récits des textes fondateurs (Bible, Coran, Métamorphoses) que des contes du monde entier. L'objet d'étude : Créer, recréer le monde : récits des origines (6e) L'accompagnement pédagogique : - Une présentation visuelle et accessible pour découvrir les origines et les sources des récits - Une anthologie riche et diversifiée : 38 contes ou extraits de textes fondateurs - Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions à retenir et des activités variées - Un groupement de textes et d'images pour approfondir le thème : réécrire les récits des origines - Un bilan pour retenir l'essentiel - Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences

Par Myriam Dufour
Chez Magnard

|

Auteur

Myriam Dufour

Editeur

Magnard

Genre

Collège

Récits de création du monde entier

Myriam Dufour

Paru le 22/08/2025

160 pages

Magnard

3,99 €

ActuaLitté
9782210784284
© Notice établie par ORB
