UNE EQUIPE PEUT AUSSI ETRE UNE FAMILLE... MEME SI C'EST UNE FAMILLE DE FOUS, COMME L'HOVERSHOT CLUB ! Des skateboards volants, des équipes féroces et des stades remplis de supporters... qui peut résister à l'univers de l'Hovershot ? Personne... sauf Edison, un petit génie de la mécanique qui ne veut rien savoir de ce sport ! Mais une brute, un gamin et un entraîneur têtu sont prêts à bouleverser sa vie d'intello et à faire de lui l'une des stars de l'équipe du lycée...