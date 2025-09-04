Inscription
Hovershot Club

Luigi Formola, Dario Custagliola, Albhey Longo

UNE EQUIPE PEUT AUSSI ETRE UNE FAMILLE... MEME SI C'EST UNE FAMILLE DE FOUS, COMME L'HOVERSHOT CLUB ! Des skateboards volants, des équipes féroces et des stades remplis de supporters... qui peut résister à l'univers de l'Hovershot ? Personne... sauf Edison, un petit génie de la mécanique qui ne veut rien savoir de ce sport ! Mais une brute, un gamin et un entraîneur têtu sont prêts à bouleverser sa vie d'intello et à faire de lui l'une des stars de l'équipe du lycée...

Par Luigi Formola, Dario Custagliola, Albhey Longo
Chez Jungle

Auteur

Luigi Formola, Dario Custagliola, Albhey Longo

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

Hovershot Club

Luigi Formola, Dario Custagliola

Paru le 04/09/2025

Jungle

17,95 €

9782822245678
