Le TDAH chez la femme

Pascale de Coster

Un guide qui met en lumière la lutte invisible que mènent les femmes TDAH et les aide à en faire une force. Fatigue chronique, hyperémotivité, impulsivité, charge mentale écrasante... Et si c'était le TDAH ? Longtemps invisibilisé, le TDAH au féminin est aujourd'hui encore sous-diagnostiqué, mal compris, souvent confondu avec de la dépression ou une hypersensibilité. Pourtant, ses effets sur la vie des femmes sont bien réels : estime de soi en berne, anxiété, échecs professionnels, difficultés relationnelles... Pascale De Coster, elle-même concernée, donne ici la parole aux femmes et propose des solutions concrètes pour sortir du flou, mettre des mots sur leur vécu, et surtout reprendre leur pouvoir. Un accompagnement pas à pas : - Une description claire des manifestations spécifiques du TDAH chez les femmes (trouble souvent masqué ou intériorisé) ; - Des témoignages puissants et inspirants de femmes de tous âges ; - Des outils pratiques pour mieux s'organiser, communiquer, se poser, se connaître... et s'accepter ; - Des conseils pour naviguer dans la vie de famille, la maternité, le couple et le travail avec un fonctionnement neuroatypique ; Une approche bienveillante et lucide pour transformer le trouble en force. "J'ai toujours eu l'impression d'être un rond au milieu de carrés... Jusqu'au jour où j'ai compris que je n'étais pas seule". - Pascale De Coster Pascale De Coster est autrice de livres pour enfants et d'ouvrages consacrés au TDAH. Fondatrice de l'association "TDAH Belgique" , elle s'implique depuis de nombreuses années dans l'aide aux personnes qui y sont confrontées. Elle a également publié chez Mardaga Le TDAH chez l'adulte et Le TDAH chez l'enfant.

Pascale de Coster
Mardaga Editions

|

Auteur

Pascale de Coster

Editeur

Mardaga Editions

Genre

Autres troubles du comportemen

Le TDAH chez la femme

Pascale de Coster

04/09/2025

192 pages

Mardaga Editions

19,90 €

9782804735289
