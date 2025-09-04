Inscription
#Essais

Le TDA/H chez l'enfant

Pascale de Coster

ActuaLitté
Le TDAH n'est pas une fatalité ! Découvrez un guide pratique pour aider votre enfant à grandir en étant heureux et épanoui. Le Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) peut dérouter, épuiser, inquiéter. Mais il révèle aussi des enfants débordants de créativité, de curiosité et d'énergie. Dans ce guide bienveillant et pratique, Pascale De Coster, mère de deux enfants concernés par ce trouble, partage son expérience de terrain et propose des solutions concrètes pour mieux comprendre et accompagner son enfant au quotidien. Grâce à ce livre, vous apprendrez à : - Comprendre ce qu'est réellement le TDAH et ses manifestations chez l'enfant ; - Adopter des outils concrets pour canaliser l'énergie et développer l'autonomie ; - Mieux communiquer avec votre enfant et apaiser les tensions ; - Offrir un cadre clair, bienveillant et rassurant ; - Aider votre enfant à s'épanouir à l'école et dans ses relations ; - Renforcer sa confiance en lui et valoriser ses talents. Emaillé de témoignages de parents, ce livre donne des clés simples, applicables et personnalisables pour transformer le quotidien et aider chaque enfant à déployer tout son potentiel. Un livre-ressource essentiel pour les parents, les enseignants et tous ceux qui accompagnent un enfant TDAH. Pascale De Coster est autrice de livres pour enfants et d'ouvrages consacrés au TDAH. Fondatrice de l'association "TDAH Belgique" , elle s'implique depuis de nombreuses années dans l'aide aux personnes qui y sont confrontées. Elle a également publié chez Mardaga Le TDAH chez la femme et Le TDAH chez l'adulte.

Chez Mardaga Editions

|

Auteur

Editeur

Mardaga Editions

Genre

Autres troubles du comportemen

Paru le 04/09/2025

256 pages

19,90 €

9782804735265
