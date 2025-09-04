Inscription
#Imaginaire

Le Labyrinthe de Chronos

J.L. Blanchard

ActuaLitté
Depuis sa dernière visite dans la dimension Z, Nathan pense souvent à la jeune fille au teint bleu. Mais l'horloge quantique lui permettant de voyager d'une dimension à l'autre a disparu ! A l'aide de sa cousine Rose, l'adolescent enquête à travers la ville pour retrouver l'objet familial de toutes les convoitises. Alors que ses recherches dérangent les voleurs, Nathan n'a d'autre choix que de fuir et une erreur de paramétrage de l'horloge l'envoie en... 1969 ! Au gré de rencontres marquantes, le jeune homme découvre, avec ce retour dans le passé, la complexité des paradoxes temporels. Mais pendant qu'il navigue dans ce labyrinthe et qu'il revoit celle qui hante ses rêves, la survie des Zipoïdes est à nouveau menacée... Et si ce voyage dans le temps n'était pas un hasard mais une révélation ? Parce que l'histoire se répète et que le temps est un miroir.

Par J.L. Blanchard
Chez Fides (Editions)

|

Auteur

J.L. Blanchard

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Mondes fantastiques

Le Labyrinthe de Chronos

J.L. Blanchard

Paru le 04/09/2025

272 pages

Fides (Editions)

22,00 €

ActuaLitté
9782762144857
© Notice établie par ORB
