Le piège climatique

Robert Salais

L'humanité est prise au piège du réchauffement de la planète. Le temps qui reste devant elle pour sortir du piège se réduit. Ce temps est gaspillé. Tant que rien ne change, le temps qui vient derrière nous avec son cortège de destructions, de catastrophes et de morts se rapproche dangereusement. Les mâchoires du piège se referment sur nous. Notre survie est menacée. Les dirigeants du monde politiques, économiques et financiers ne seraient-ils pas prêts à continuer d'empoisonner l'humanité et la vie sur terre pour préserver leurs pouvoirs et leurs intérêts ? Et à s'en donner les moyens ? Les signaux se multiplient. Il nous faut collectivement réouvrir un temps des possibles. Comment le faire émerger ? Pas par des propositions, ni des beaux discours, mais en traçant un chemin de résistance, de prise de conscience et de lutte.

Par Robert Salais
Chez Presses Universitaires du Septentrion

Robert Salais

Presses Universitaires du Septentrion

Réchauffement climatique

Le piège climatique

Robert Salais

Paru le 04/09/2025

356 pages

Presses Universitaires du Septentrion

26,00 €

9782757444474
