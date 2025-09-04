Inscription
#Beaux livres

Artistes et collections royales et princières en France (XVIe-fin du XVIIe siècle)

Delphine Carrangeot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la relation du prince aux arts, la pratique de la collection est sans doute l'aspect le moins étudié jusqu'à présent. En effet, la place de l'artiste dans les processus complexes qui régissent le collectionnisme royal et princier en France à l'époque moderne mérite un questionnement interdisciplinaire. Cette approche collective contribue à une histoire socio-culturelle, matérielle voire politique du collectionnisme, qui s'intéresse autant aux princes qu'aux producteurs (d'originaux ou de copies), aux artistes intermédiaires, aux "gardes" des cabinets de peinture, d'antiques ou d'objets précieux, ancêtres des professionnels de la conservation, aux instruments de contrôle enfin comme les dessins ou les inventaires. Dans une démarche chronologique, l'ouvrage explore ainsi le rôle polyvalent des artistes dans la construction, l'organisation et la gestion des collections royales et princières françaises de la Renaissance à la fin de l'Ancien Régime.

Par Delphine Carrangeot
Chez Presses Universitaires du Septentrion

|

Auteur

Delphine Carrangeot

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Histoire de l'art

Retrouver tous les articles sur Artistes et collections royales et princières en France (XVIe-fin du XVIIe siècle) par Delphine Carrangeot

Commenter ce livre

 

Artistes et collections royales et princières en France (XVIe-fin du XVIIe siècle)

Delphine Carrangeot

Paru le 04/09/2025

216 pages

Presses Universitaires du Septentrion

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782757444443
© Notice établie par ORB
