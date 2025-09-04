Inscription
Le français en diachronie

Sophie Prévost, Christiane Marchello-Nizia

12 siècles de français Cet ouvrage, consacré à l'étude de l'évolution du français depuis ses origines, présente les grands changements qui ont accompagné ce parcours de 12 siècles dans les domaines phonétique, morphologique, syntaxique et sémantico-lexical. Il vise aussi, à travers les descriptions proposées, à mettre au jour les mécanismes qui sous-tendent ces changements, tout en pointant les spécificités du français au regard d'autres langues, en particulier les langues romanes, et en esquissant des éléments d'explication. Le français bénéficie d'une tradition écrite ininterrompue et très dense, et l'analyse fine et complexe, depuis la fin du 20e siècle, d'un nombre croissant de données diversifiées a permis de revoir ou de préciser la description et l'explication de bon nombre de changements et de mieux comprendre les dynamiques présidant à l'évolution du français.

Par Sophie Prévost, Christiane Marchello-Nizia
Chez Ophrys Editions

Auteur

Sophie Prévost, Christiane Marchello-Nizia

Editeur

Ophrys Editions

Genre

Linguistique

Le français en diachronie

Sophie Prévost, Christiane Marchello-Nizia

Paru le 11/09/2025

180 pages

Ophrys Editions

20,00 €

9782708017252
