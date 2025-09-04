Adultes surdoués, cadeau ou fardeau ?

Surdoué moi ? A mon âge ? Non ! Et pourtant... Curiosité insatiable, rythme mental en ébullition, imagination inépuisable, sens aigu du langage, esprit critique aiguisé, hypersensibilité, empathie hors du commun. De nombreux adultes se sentent "différents". Ils sont sans doute "surdoués", à haut potentiel. Voici comment le découvrir et bien vivre avec. Que faire quand on découvre, à l'âge adulte, que l'on est surdoué ? Est-ce que cela change vraiment la vie ? Quels sont les signes physiques et psychologiques caractéristiques ? Comment bien gérer ses "tsunamis" émotionnels ? Comment réussir sa vie sentimentale ? Comment se motiver dans un monde qui n'est pas à son rythme ? Apprendre la patience ? Comment préparer un enfant surdoué à sa vie d'adulte ? Comment envisager sa vie autrement, en privilégiant sa créativité ? Des réponses, des solutions pour trouver son équilibre et transformer le fardeau en cadeau.