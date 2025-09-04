A chaque rentrée littéraire, sa révélation. En 2025, et si c'était elle ? "Le temps ne guérit rien, on le dit souvent. Et c'est vrai. Les cicatrices restent, bien cachées sous la peau, surtout celle des enfants qu'elles marquent doublement . ' Vie mort vie est le récit d'une enfance en sursis qui vacille entre pulsions de vie et appel du vide. Vie mort vie est un aller sans retour, d'Alger à Belleville, avec la mort qui plane au-dessus d'une famille. Vie mort vie est une tentative de survie par les mots, la naissance d'une poète. Avec une plume brute et déchirante, Chouf signe un premier roman où les mots ne racontent pas l'histoire, mais la sauvent.