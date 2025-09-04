Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Aponi, Poppy & Monsieur Cantrell

Barjy L., L. Barjy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans l'un de ces petits pavillons d'un quartier résidentiel typiquement américain vit une curieuse petite famille. Todd Wade, dit Poppy, y élève seul Aponi, sept ans, la fille de sa meilleure amie, Alicia, partie à la découverte du monde tel l'oiseau libre qu'elle a toujours été. A l'autre bout de la ville, dans un appartement des quartiers huppés, vit Warren Cantrell. Vice-président d'une grosse société de télécommunications, il partage son existence entre son travail et son atelier de cosplays. Un costume à fabriquer pour l'un, du matériel à acheter pour l'autre ; deux chariots qui se heurtent brutalement au milieu d'un magasin de bricolage. Ils ne le savent pas encore, mais le destin vient de leur faire un bien joli croche-patte. #Tranchedevie #Contemporain #Romance #Famille Réédition du texte précédemment paru aux éditions Haro

Par Barjy L., L. Barjy
Chez Le renard des vents

|

Auteur

Barjy L., L. Barjy

Editeur

Le renard des vents

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aponi, Poppy & Monsieur Cantrell par Barjy L., L. Barjy

Commenter ce livre

 

Aponi, Poppy & Monsieur Cantrell

Barjy L., L. Barjy

Paru le 04/09/2025

241 pages

Le renard des vents

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487713062
9782487713062
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.