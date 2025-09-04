Aponi, Poppy & Monsieur Cantrell

Dans l'un de ces petits pavillons d'un quartier résidentiel typiquement américain vit une curieuse petite famille. Todd Wade, dit Poppy, y élève seul Aponi, sept ans, la fille de sa meilleure amie, Alicia, partie à la découverte du monde tel l'oiseau libre qu'elle a toujours été. A l'autre bout de la ville, dans un appartement des quartiers huppés, vit Warren Cantrell. Vice-président d'une grosse société de télécommunications, il partage son existence entre son travail et son atelier de cosplays. Un costume à fabriquer pour l'un, du matériel à acheter pour l'autre ; deux chariots qui se heurtent brutalement au milieu d'un magasin de bricolage. Ils ne le savent pas encore, mais le destin vient de leur faire un bien joli croche-patte. #Tranchedevie #Contemporain #Romance #Famille Réédition du texte précédemment paru aux éditions Haro