Les éphémères

Céline Schwaller, Andrew O'Hagan

ActuaLitté
Ce roman brillant, drôle et émouvant rend hommage à la puissance et à la beauté intemporelle de l'amitié. Ecosse, été 1986. Sur fond de thatchérisme sauvage, un groupe de jeunes gars de la classe ouvrière décide de suivre Tully Dawson pour fêter la fin du lycée dans un festival de musique mythique à Manchester, la Mecque du punk rock et de la new wave . Ce voyage vibrant sera aussi le début de la vie adulte et la promesse que les passions qu'ils partagent - la musique, le cinéma, l'humour, la provoc - résisteront toujours. Trente ans plus tard, le téléphone sonne. Tully annonce une nouvelle importante, une nouvelle qui va tout renverser... "Splendide et poignant. Un livre magistral". Le Figaro magazine " Inoubliable". Colm Tóibín Andrew O'Hagan est né à Glasgow en 1968. Ses romans, traduits dans plus de 15 pays, ont été trois fois finalistes du Booker Prize. Les Ephémères , best-seller littéraire célébré par la critique et le public, a été élu "livre de l'année" par The Guardian , The Spectator , The Sunday Times , Financial Times et Evening Standard . Traduit de l'anglais (Ecosse) par Céline Schwaller "Rarement un roman aura sonné aussi juste". L'Express "Un livre subtil et bouleversant sur l'immense force d'une amitié défiant le temps". Rolling Stone

Par Céline Schwaller, Andrew O'Hagan
Chez Points

|

Auteur

Céline Schwaller, Andrew O'Hagan

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les éphémères

Andrew O'Hagan trad. Céline Schwaller

Paru le 22/08/2025

307 pages

Points

8,70 €

9791041423804
