Ann d'Angleterre

Dans ce puissant récit autobiographique, couronné par le prix Médicis, Julia Deck explore l'énigme de la filiation. Issue d'une famille ouvrière anglaise, la jeune Ann s'affranchit de ses origines grâce à la littérature. Venue se réinventer à Paris, elle entretient avec ses deux pays un rapport complexe. Sa fille Julia soupçonne un secret, comme un point aveugle dans le récit familial. Mais au moment où la vie vacille, de services médicaux débordés en tribulations administratives, leur relation se recompose et la lumière apparaît. "Un lumineux hommage à l'écriture, à la littérature. Qui révèlent l'impensable". Télérama Née à Paris d'un père français et d'une mère britannique, Julia Deck a précédemment publié cinq romans dont Viviane Elisabeth Fauville (2012), Propriété privée (2019) et Monument national (2022), traduits en plusieurs langues.