#Roman francophone

Ann d'Angleterre

Julia Deck

Dans ce puissant récit autobiographique, couronné par le prix Médicis, Julia Deck explore l'énigme de la filiation. Issue d'une famille ouvrière anglaise, la jeune Ann s'affranchit de ses origines grâce à la littérature. Venue se réinventer à Paris, elle entretient avec ses deux pays un rapport complexe. Sa fille Julia soupçonne un secret, comme un point aveugle dans le récit familial. Mais au moment où la vie vacille, de services médicaux débordés en tribulations administratives, leur relation se recompose et la lumière apparaît. "Un lumineux hommage à l'écriture, à la littérature. Qui révèlent l'impensable". Télérama Née à Paris d'un père français et d'une mère britannique, Julia Deck a précédemment publié cinq romans dont Viviane Elisabeth Fauville (2012), Propriété privée (2019) et Monument national (2022), traduits en plusieurs langues.

Par Julia Deck
Chez Points

|

Auteur

Julia Deck

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Ann d'Angleterre

Julia Deck

Paru le 22/08/2025

240 pages

Points

7,90 €

9791041420261
