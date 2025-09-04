Inscription
#Essais

Etre formateur pour les nuls

Nathalie Vanlaethem

Devenez le formateur que vous avez toujours rêvé d'être ! Vous voulez vous lancer dans la formation ? Vous êtes formateur et vous souhaitez rendre vos formations plus ludiques ? Explorer les nouvelles formes d'apprentissage ? Ce livre est fait pour vous ! Il vous propose des activités et des outils pour rendre vos formations dynamiques, vous indique les erreurs à éviter, tout en vous donnant des informations concrètes sur le métier de formateur (statut, chiffres, obligations...). Découvrez comment : S'installer comme formateur : statut, obligations réglementaires... Construire un parcours de formation de A à Z Appliquer les principes de la pédagogie pour adultes Impliquer et motiver les apprenants Utiliser le digital et l'intelligence artificielle

Par Nathalie Vanlaethem
Chez First

|

Auteur

Nathalie Vanlaethem

Editeur

First

Genre

Formation

Etre formateur pour les nuls

Nathalie Vanlaethem

Paru le 04/09/2025

288 pages

First

12,95 €

9782412103401
